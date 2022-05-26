كرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال تتأهل للمنافسات الدولية

و لعب فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة الإيراني للرجال في اليوم السابع من منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا في الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز ايران بنتيجة 86-29 ليتأهل الى النصف النهائي للبطولة، والتأهل الى بطولة العالم المقررة في الامارات.

كما لعب منتخب بلادنا للسيدات اليوم في مباراته الخامسة في هذه المسابقة أمام أستراليا وخسر بنتيجة 72 مقابل 29، ويحتل فريق السيدات حاليا المركز الثالث ، وإذا لم يخسر غدا بنتيجة ثقيلة في المباراة ضد تايلاند التي خسرت كل مبارياتها، فيمكنه التأهل ايضا الى بطولة العالم المقررة في نوفمبر بالإمارات .

انتهى** 2344