الوحدة وتعزيز العلاقات الثقافية محور لقاء زعيم الجماعة الإسلامية الباكستانية مع الوفد الإيراني

و التقى السيناتور سراج الحق في لاهور، عاصمة البنجاب، مساعد رئيس قسم العلاقات الثقافية الدولية في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، حسين روزبه ومساعد مؤسسة الإدارة والتوظيف حسين عرب اسدي ورئيس دار الثقافة الإيرانية في لاهور جعفر روناس لتبادل الآراء حول العلاقات الثنائية الإيرانية الباكستانية.

وأعرب عن ارتياحه للمستوى الحالي للعلاقات الإيرانية الباكستانية بما في ذلك التبادلات الثقافية والشعبية، واشار الى دور طهران واسلام اباد المهم في دعم حل القضايا الاقليمية بمافيها التحديات المشتركة للعالم الاسلامي مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.

وشدد السيناتور الباكستاني على ضرورة استمرار المشاورات بين المسؤولين الثقافيين والنخب الدينية وعلماء المسلمين في البلدين لتعزيز الوحدة الإسلامية وغيرها من الإجراءات المماثلة.

بدوره وصف حسين روزبه، استراتيجيات وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية بأنها ضرورية لمستقبل العالم الإسلامي والوضع الراهن للمسلمين، وشدد على أهمية توحيد الاستراتيجيات من قبل النخب لتحقيق الوحدة في العالم الإسلامي، داعيا ضياء الحق لحضور اجتماع الحوار الثقافي في طهران في ديسمبر ، والذي قوبل بترحيب كبير.

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