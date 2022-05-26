٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84768363
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اتحادا التايكواندو الإيراني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون

اتحادا التايكواندو الإيراني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون

طهران/ 26 ايار/ مايو/ ارنا - وقع اتحادا التايكواندو الايراني والعراقي مذكرة تفاهم للتعاون بهدف تقديم البرامج التدريبية وحضور المعسكرات والبرامج التدريبية المشتركة والمشاركة في البطولات.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم بين اتحادي التايكواندو الإيراني والعراق، بحضور رئيس الاتحاد الإيراني للتايكواندو هادي ساعي ورئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم جبار، وسكرتير اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية كيكاوس سعيدي، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية اصغر رحيمي، وبحضور احمد قاسم وحسن عباس نائب الرئيس والعضو الاساسي في الاتحاد العراقي ومحمد رضا ياري المدير الفني للمنتخبات العراقية وذلك للارتقاء بمستوى التعاون في البرامج والمسابقات المشتركة.

وتنص مذكرة التفاهم على عقد دورات تدريبية وتحكيمية وتدريبات مشتركة للمنتخبات الوطنية ‌ وإنشاء منصة مناسبة في قسم رياضة البومسيه باستخدام مدرب ايراني في المنتخب العراقي والمشاركة في بطولات البلدين .

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