٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84768598
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ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "متروبل" في ابادان الى 26 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى "متروبل" في ابادان الى 26 شخصا

ابادان/ 27 ايار /مايو /ارنا – اعلن مساعد محافظ خوزستان حاكم مدينة ابادان (جنوب غرب) عن انتشال 26 جسدا من ضحايا انهيار مبنى "متروبل" في هذه المدينة حتى الان.

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الجمعة، قال احسان عباس بور: أن عملية الإنقاذ في حادث متروبل مستمرة، وتتولى عدة فرق إنقاذ من مدن مختلفة هذه العملية.

واضاف أن فرق البحث عثرت حتى الان على 26 جثة  تحت الأنقاض وتم نقلهم إلى جامعة عبادان للعلوم الطبية للتعرف عليها.

واشار عباس بور الى إنقاذ 37 مواطنا من تحت الأنقاض حتى الان ونقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وعاد معظمهم إلى منازلهم بعد علاج اصاباتهم الخفيفة.

وقال إن عملية إزالة الأنقاض ستستمر حتى إخراج آخر الضحايا المحتملين وقوات الإغاثة منشغلة بإزالة الأنقاض.

و وقع يوم الاثنين الماضي، حادث انهيار في اجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان، مما اسفر عن 26 قتيلا و37 مصابا حتى الان.

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