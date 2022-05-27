الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري

وياتي استدعاء القائم بالاعمال السويسري استمرارا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجز عن شحنة النفط التي صدورت من السفينة التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية في المياه الساحلية لليونان، بضغط وتدخل الادارة الامريكية.

وعبرت الوزارة للدبلوماسي السويسري عن احتجاج طهران الشديد لاستمرار الانتهاك الصارخ من قبل امريكا للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة ، مطالبة بالافراج الفوري عن السفينة وحمولتها.

ومن جانبه أعلن القائم بالاعمال السويسري أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن.

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