٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١:٢٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84768710
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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري

طهران / 27 ايار/ مايو/ ارنا – استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية في طهران، وإبلغته احتجاح إيران الشديد على ممارسات الادارة الامريكية.

وياتي استدعاء القائم بالاعمال السويسري استمرارا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجز عن شحنة النفط التي صدورت من السفينة التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية في المياه الساحلية لليونان، بضغط وتدخل الادارة الامريكية.

 وعبرت الوزارة للدبلوماسي السويسري عن احتجاج طهران الشديد لاستمرار الانتهاك الصارخ من قبل امريكا للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة  والتجارة الدولية الحرة ، مطالبة بالافراج الفوري عن السفينة وحمولتها.

ومن جانبه أعلن القائم بالاعمال السويسري أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن.

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