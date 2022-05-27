٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٢٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84768845
T T
٠ Persons

سمات

الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

طهران/27 ايار/مايو/ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن  تسجيل 185 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و284 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 871 الف شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 514 ألفا و 275 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 819 ألفا و35 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و487 و 212 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 820 ألفا و522 جرعة.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha