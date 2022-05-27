أوليانوف: على امريكا إتخاذ نهج بناء أكثر في المفاوضات

و أعلن أوليانوف على صفحته على تويتر اليوم الجمعة أنه التقى برئيس ممثلية إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وأن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي قد توقفت لمدة شهرين ونصف.

وبحسب قوله ، فإن الولايات المتحدة تحاول الإبقاء على بعض عقوبات ترامب ضد إيران.

وأضاف الدبلوماسي الروسي : إذا كانت واشنطن ملتزمة حقا بحظر الانتشار النووي، فعليها أن تظهر نهجا أكثر تنظيما وبناء.

وكان المبعوث الروسي إلى فيينا قد أعلن في وقت سابق عن إجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد رضا غائبي بشأن قضايا تتعلق بالاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

حكومة بايدن ، التي زعمت اتباع نهج دبلوماسي تجاه إيران ومحاولة العودة إلى الاتفاق النووي، لم تتخذ حتى الآن أي خطوات لإظهار حسن نيتها.

معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية تريد انهاء المحادثات بشكل أسرع ، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي ينتظر القرارات السياسية الأمريكية بشأن عدد قليل من القضايا الرئيسية المتبقية.

وتقول إيران إن اتفاقية جيدة وذات مصداقية متاحة إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا والتزمت بالتزاماتها.

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