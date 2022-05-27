فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال يتأهل إلى النهائيات

وتمكن المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال من الفوز على الفريق المضيف لبطولة آسيا واوقيانوسيا في تايلاند في الدور نصف النهائي، والتي انتهت بنتيجة 74-46 لصالح المنتخب الإيراني حيث سيواجه المنتخب الأسترالي غدا (السبت) على المركزين الاول والثاني.

كما لعب منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات على الكراسي المتحركة أمام المنتخب التايلاندي في نفس البطولة اليوم، وانتهت المباراة بنتيجة 59 مقابل 50 لصالح المنتخب التايلاندي، لكن منتخبنا الوطني احتل المركز الثالث بسبب فارق الهدف وتمكن من احراز بطاقة التأهل الى جانب فريق الرجال الى بطولة العالم المقررة في نوفمبر بالإمارات .

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