استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بمواجهات جنوب بيت لحم

وحسب المركز الفلسطيني للاعلام، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد الفتى زيد سعيد محمد غنيم (15 عامًا) قضى جراء إصابته خلال مواجهات دارت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الخضر.



وأفادت مصادر طبية أخرى أن الشهيد أصيب بجروح حرجة بثلاث رصاصات في رقبته وظهره، ارتقى على إثرها بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى اليمامة التخصصي في بيت لحم.



وشهدت الضفة الغربية في وقت سابق اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين أصيب خلالها عشرات المواطنين بجروح.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر بتسجيل 88 إصابة 10 منها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات في بيت دجن وجبل صبيح وبيتا وحوارة بنابلس.

انتهى ** 2342