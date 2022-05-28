ايران تحتل المرتبة الـ 19 في انتاج السيارات بالعالم

وتشير احصائيات المؤسسات الدولية لوسائط النقل بان انتاج العالم في العام 2021 شهد نموا بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه اذ بلغ 80 مليونا و 145 الف سيارة فيما شهد انخفاضا في العام 2020 بنسبة اكثر من 13 بالمائة بسبب تفشي جائحة كورونا.

وفقا لهذا التقرير فقد شهد انتاج ايران من السيارات في العام 2021 نموا بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه اذ بلغ 894 الف سيارة.

وتاتي الصين في الصدارة بفارق كبير عن سائر الدول اذ بلغ انتاجها 26 مليونا و 82 الف سيارة في العام 2021 فيما بلغ انتاج اميركا التي جاءت في المرتبة الثانية 9 ملايين و 167 الفا ومن ثم اليابان 7 ملايين و 846 الفا والهند 4 ملايين و 399 الفا وكوريا الجنوبية 3 ملايين و 462 الفا و المانيا 3 ملايين و 308 آلاف والمكسيك 3 ملايين و 145 الفا والبرازيل 2 مليون و 248 الفا واسبانيا 2 مليون و 98 الفا وتايلندا 1 مليون و 685 الف سيارة.

انتهى ** 2342