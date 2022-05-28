مسؤول يمني: استمرار الحصار على اليمن يشلّ الأعمال والتشغيل في القطاعات المختلفة

واضاف: " %38 من القوى العاملة في اليمن حرمت من مصادر الدخل وآثار ذلك ترتفع يوميا ولا تقتصر على الأثر المباشر وقرابة 3 ملايين من القوى العاملة في اليمن في حالة بطالة ولم تجد فرص عمل بسبب العدوان والحصار".

من جانب أخر قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن "علي بامحيسون": "الهدف الأساسي من قطع المرتبات هو إشعال الفوضى وخلق سخط ضد المواجهين للعدوان على بلادنا والحس الوطني العالي لدى عمال اليمن أسقط رهانات دول العدوان".

کما قال وكيل الجهاز المركزي للإحصاء لقطاع السكان "سام البشيري": " استمرار الحصار على اليمن يشلّ الأعمال والتشغيل في القطاعات المختلفة.اليد العاملة في اليمن تعاني من عجز معيشي بسبب استمرار الحصار ولا يمكن التخفيف من آثار ذلك دون رفع الحصار".

وتابع: "نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فاقم معاناة الشعب اليمني وقطع مرتبات ومستحقات مليون ومئتين وخمسين ألفا من موظفي الدولة".

انتهی**3269