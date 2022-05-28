يعتقد أردوغان بأنّ حل أزماته الاقتصادية في تحسين العلاقات بين أنقرة و"تل أبيب"

واضاف ابوعزه، دعا اردوغان رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ إلى زيارة تركيا، وقد لبى هرتسوغ الدعوة، وفي حينها أعلن أردوغان بأنه سيوفد وزير خارجيته تشاويش أوغلو إلى "تل أبيب".

ولفت الى ان ما تبحث عنه أنقرة في "إسرائيل" هو الاقتصاد، لأنّ العلاقات الأمنية والاستخبارية لم تنقطع بين الجانبين كما صرّح أردوغان، وعين تركيا على قطاع الغاز المنهوب من الشعب الفلسطيني والذي تسعى لجعل الأراضي التركية ممراً له نحو أوروبا، مما يمنح الأتراك ميزة جيوسياسية كدولة ممر من الشرق نحو الغرب، ويدر عليها مليارات الدولارات سنوياً، بالإضافة إلى أسعار منخفضة للغاز في الداخل التركي تحصل عليها من "إسرائيل".

تسعى تركيا إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية مع الكيان "الإسرائيلي"

واضاف ابوعزه: كما وتسعى تركيا إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية التجارية مع الكيان "الإسرائيلي" كمدخل لتطوير العلاقات وتمتينها، على الرغم من أن العلاقات التجارية بين أنقرة و"تل أبيب" قد تخطت حاجز الـ4 مليار دولار سنوياً.

واكد هناك تبادل للأدوار بين السلطة الفلسطينية وتركيا في منح الشرعية والغطاء للتطبيع مع الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية أدانت تطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الاحتلال، فيما رحبت بالتطبيع التركي مع الاحتلال، في مقابل ذلك وزير الخارجية التركي يزور المسؤولين الفلسطينيين ومسؤولي الاحتلال في ذات الوقت كنوع من منح الشرعية الإقليمية للسلطة في رام الله، فهناك علاقات تخادم بين أنقرة ورام الله، والمتضرر الحقيقي هو الشعب الفلسطيني، فليس هناك أضر على القضية الفلسطينية من علاقات التطبيع مع الاحتلال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليه. في مقابل ذلك فإن المسار التركي مع "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية يعني انتصاراً لنهج التسوية والاستسلام على حساب حق الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال.

تحاول تركيا أن تمرر علاقاتها مع الاحتلال عبر علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية في رام الله، فتركيا تدرك أن صمت السلطة على التطبيع يساعدها في عدم إثارة البلبلة حول العلاقات التركية "الإسرائيلية"، وتحاول تركيا إيهام الشعب الفلسطيني بأن التطبيع سيكون مفيداً للفلسطينيين، وهذا الكلام الذي طرحه وزير خارجية تركيا تشاويش أوغلو، هو عين ما تقوله الإمارات بأن تطبيعها مع الاحتلال سيخدم القضية الفلسطينية. وبلا أدنى شك فإن أنقرة وأبو ظبي آخر ما يفكران به هو الحق الفلسطيني ومصالح الشعب الفلسطيني.

شعبنا ومقاومتنا ترفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، ولا ينطلي هذه الأكاذيب حول خدمة القضية على شعبنا، وأعتقد أنّ شعبنا يرفض التطبيع التركي كما رفض التطبيع الإماراتي والبحريني والأردني والمصري والسوداني والمغربي، ولن تستطيع السلطة الفلسطينية من تبيض الصفحة التركية مهما حاولت، فالتطبيع بحد ذاته جريمة بصرف النظر عن هوية وجنسية مرتكب هذه الجريمة بحق فلسطين والأمة العربية والإسلامية.

وقال لكل طرف من أطراف التطبيع التركي "الإسرائيلي" مجموعة من المطالب يتوجه بها إلى الطرف الآخر نحو المضي في تعزيز علاقات التطبيع.

القضية الفلسطينية ليست حاضرة في السياسة التركية

واكد ابوعزه: يدرك الاحتلال بأنه بحاجة إلى تركيا إقليمياً فهي دولة إسلامية وازنة لها ملايين المحبين، فلذا تستفيد "إسرائيل" من هذه العلاقة أن تجد إعلاماً ونشطاء ومفكرين يدافعون عن الخطوة التركية في تطبيعها، وتمنحها ولو شرعية منقوصة لكنها تخرق الوعي الفلسطيني والعربي والإسلامي في تقبّل وجود "إسرائيل"، كما تريد "تل أبيب" من أنقرة لجم نشاطات حركة حماس في تركيا واستغلال التركي لنفوذه لدى حماس وعلاقتها الجيدة معها بممارسة الضغط عليها في ملفات تخص أعمال المقاومة في غزة وملف جنود الاحتلال المأسورين لدى كتائب القسام، وملف التهدئة وغيرها.

كما تريد تركيا من "إسرائيل" إلى جانب الملفات السياسية والاقتصادية بينهما، بأن تدفع "إسرائيل" لتحسين العلاقة بين إدارة بايدن وأنقرة، ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين، ومن ضمنها الملف السوري والدعم الأمريكي للمليشيات الانفصالية الكردية في شمال سوريا.

واضاف على الرغم من رفضنا للتطبيع بشكل مطلق، وفي أي وقت كان، ومن أي جهة صدرت، إلا أن توقيت الزيارة التركية هو الأسوأ على الإطلاق، وخاصةً في ظل التوترات بين المقاومة والاحتلال على أكثر من ساحة، وخاصةً في القدس وغزة وجنين.

زيارة أوغلو في ظل مسيرة الأعلام يؤكد بأن القضية الفلسطينية ليست حاضرة في السياسة التركية حيث أن الاحتلال ماضٍ في مسيرته، ولا حديث تركي عن ضغوط يمارسها على حكومة الاحتلال لوقف المسيرة.

ما يهم القادة الأتراك هو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاحتلال، ومحاولة أن يكون لهم نصيب من الغاز الفلسطيني الذي يسرقه الاحتلال ويريد تصديره لأوروبا، وفي ظل المصلحة التركية لذلك تغيب المصلحة الفلسطينية العليا من رفض اي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال.

انتهى** 1453