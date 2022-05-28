قناة عبرية: مسؤول إسرائيلي رفيع زار السعودية مؤخرًا بشكل سري

وبحسب القناة العبرية، فإن المسؤول الإسرائيلي التقى بنظرائه السعوديين في القصر الملكي، وبحث معهم سلسلة قضايا منها التعاون الأمني وغيره.



وقالت: "إن هذه الزيارة السرية تأتي وسط عمليات دفء العلاقات بين الجانبين، وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة الشهر المقبل لإسرائيل والسعودية".



واضافت: "فإن هناك مصالح مشتركة تتقاطع بين إسرائيل والسعودية خاصة فيما يتعلق بإيران، مشيرةً إلى أن هناك محاولات مستمرة لإجراء مزيد من الاتصالات بين الجانبين".



وكان أكثر من مسؤول سعودي قال سابقاً إنه لا يمكن التطبيع مع احتلال حاليًا دون حل القضايا المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.

المصدر: صحيفة القدس

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