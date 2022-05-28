أرمينيا تدعم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي

ووقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في مايو 2018 اتفاقية لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية مؤقتاً على البضائع المصدرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي لعدد محدود من السلع. اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول 2019، كانت لمدة ثلاث سنوات. في ذلك الوقت، كان على الاتحاد الاوروبي وإيران التوصل إلى اتفاق حول الانتقال إلى نظام منطقة التجارة الحرة.

وقال رئيس الوزراء الأرميني "نیکول باشینیان" في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي: "من المهم تطوير آليات لتقليل المخاطر والتحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة".

واضاف: "من الضروري التفكير في تطوير مشاريع تجریبية وإجراءات مشتركة وكذلك إقامة عملية التعاون الفکري، تهدف إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية ".

وقال: "أعتقد أنه من المهم لفت الانتباه إلى رغبة يريفان في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بشكل كامل بين إيران والاتحاد الأوراسي".

ولفت الى ان تجربة تطبيق الاتفاقية المؤقتة مع طهران تدل بوضوح على جاذبية السوق الإيرانية وآفاق تعميق التعاون، داعيا إلى بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية بين الاتحاد وإندونيسيا.

واشار الى مرور ثماني سنوات على توقيع اتفاقية إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، معتبرا ان لهذا الاتحاد من وجهة نظر الدول الأخر مستقبل واعد ومشرق.

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