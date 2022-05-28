٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84769749
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الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

طهران/28 ايار/مايو/ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 4حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن  تسجيل103 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و387 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 44 الف و499 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 518 ألفا و 897 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 824 ألفا و686 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و495 و 674 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 839 ألفا و257 جرعة.

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