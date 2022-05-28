ايران تزيح الستار عن سلاحين ستراتيجيين حديثين

وافادت ارنا ان هذه المراسم اقيمت برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، الذي قام بزيارة تفقدية للقادة 313 اليوم.

وبحسب هذا التقرير، فإن الصاروخ "حيدر –1" المنتج محليا، يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة، وتصل سرعته الى 1000 كيلومتر -ساعة ويُطلق من الطائرات المسيرة "فطرس" و "كمان22".

وعن المسيرة حيدر -2، فقد ورد في التقرير ايضا، انها طائرة من دون طيار محملة بواسطة المروحية من طراز 214 التابعة لسلاح الجو بالجيش الايراني، والتي ازيح الستار عنها لاول مرة اليوم برعاية اللواء باقري.

وزار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم القاعدة 313 العسكرية للجيش الايراني المخصصة للطائرات المسيرة.

وقد تفقد اللواء باقري في هذه الزيارة أحدث الانجازات الايرانية في مجال انتاج انواع الطائرات المسيرة العسكرية الهجومية بعيدة المدى بالجيش الايراني.

وبعد انضمام هذه القاعدة التي بنيت على عمق مئات الامتار في باطن الارض، الى الخدمة، فقد أصبحت ايران القوة الاكثر تطورا في مجال الطائرات المسيرة على صعيد المنطقة.

انتهى** ح ع