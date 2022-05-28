اللواء باقري : الجيش الايراني حقق انجازات ملفتة في صناعة المسيرات

"اللواء باقري" ادلى بهذا التصريح، امام جمع من القادة والمسؤولين لدى القاعدة 313 التابعة للجيش الايراني والمخصصة لتصنيع المسيرات.

واعرب رئيس هيئة الاركان عن ارتياحه، في ضوء تعاظم اقتدار الجيش الايراني وانجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.

ولفت، بان المواجهات العسكرية الراهنة بجميع اشكالها الدفاعية والهجومية والبرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والحروب السيبرانية والعمليات الاستطلاعية وما شاكل ذلك، عززت من دور الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة مقارنة بسائر المعدات والاجهزة الستراتيجية.

واستدل اللواء باقري في هذا السياق، بالتجارب التي خلفتها المعارك الاخيرة في منطقة القوقاز واوكرانيا، وقبلها خلال الحرب ضد الارهاب في سوريا والعراق؛ مبينا ان هذه الخبرات تؤكد على دور الطائرات من دون طيار الاستثنائي والمتعاظم يوما بعد يوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية : اننا لن نقلل من شان التهديدات التي من حولنا على الاطلاق، ولا نعتبر عدونا نائما، بل سنواصل رصد تحركاته بكل جاهزية وتاهب.

انتهى ** ح ع