قائد الجيش : ماضون دون توقف لتطوير اقتدار طائراتنا المسيرة

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء موسوي من القاعدة 313 الستراتيجية المخصصة لصناعة المسيرات التابعة للجيش.

وفي معرض التنويه بالانجازات الكبيرة التي حققتها الوحدات المختلفة بالجيش الايراني ولاسيما انتاج الطائرات من دون طيار المتطورة، اكد اللواء موسوي على ان جميع هذه البرامج تحققت في اطار توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة (الامام الخامنئي حفظه الله) والسياسات المحددة من جانب هيئة الاركان العامة في البلاد.

واضاف : ان الجيش الايراني يقف على اهبة الجاهزية لمواجهة التهديدات المحتملة والدفاع عن ثغور البلاد واستقلالها وتوفير الامن والاستقرار للشعب الايراني العظيم.

ونوه قائد الجيش الايراني، بان حاجة البلاد الى الطائرات المسيرة، شكلت الدافع الاساس لتطوير هذه الطائرات والارتقاء بمستوى ادائها وتزويدها بانواع الصواريخ والقنابل ذات المديات المختلفة؛ مبينا ان هذه الانجازات برمتها تحققت على ايدي الخبراء والعماء من شباب هذا الوطن المخلصين والكفوئين.

انتهى * ح ع

