وزارة الخارجية : اي اجراء عسكري على حساب الدول الاخرى سيزيد الامور تعقيدا

جاء ذلك في تصريح ادلى به "خطيب زادة"، اليوم السبت، ردا على سؤال حول الهجوم العسكري المحتمل داخل الحدود العراقية والسورية.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تقدر الهواجس الامنية لدى تركيا، تؤكد بان السبيل الوحيد لحلها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، مضافا الى التوافقات الحاصلة خلال مفاوضات استانة ومنها احترام وحدة وسلامة اراضي سوريا والسيادة الوطنية لهذا البلد، والامتثال الى مبدا عدم اللجوء الى القوة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية : ان التجارب على مرّ السنوات الاخيرة اثبتت بان استخدام القوة العسكرية ضد سائر الدول، لم يساعد على حل المشاكل معها وانما سيؤدي الى تداعيات انسانية مثيرة للقلق وتقعيد الامور في المنطقة اكثر.

ودعا "خطيب زادة" الدول الصديقة والجارة للتعامل والحوار البناء فيما بينها؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة كسابق عهدها لتقوم بدورها وتباشر في مبادراتها لخفض الازمة والحؤول دون الصراعات التي سيكون ضحاياها المدنيون العزل فقط.

انتهى ** ح ع