وزير التراث الثقافي : نرغب في بناء تعاون سياحي منخفض التكلفة مع طاجيكستان

وفي تصريح له اليوم، اشار "ضرغامي" الى زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان "امام علي رحمان" المرتقبة لطهران؛ مبينا انه يوجد العديد من رعايا هذا البلد الذين يرغبون في زيارة ايران نظرا للخدمات الصحية عالية الجودة المتوفرة داخل البلاد.

واضاف : نحن بصدد التنسيق مع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) بهدف توفير ظروف سياحية تنافسية لرعاياها، بما في ذلك التنقل عبر الحافلات وعرباتهم الخاصة بين هذه الدول.

كما تطرق وزير التراث الثقافي لزيارة رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" العام الماضي الى دوشنبة؛ مبينا انه تم خلالها ابرام اتفاق ثنائي مع المسؤول السياحي في هذا البلد.

واكد على انه سيتم خلال زيارة الرئيس الطاجيكي الى ايران، اعتماد خطة (مشتركة) لتنفيذ الوثائق المبرمة بين البلدين.

انتهى ** ح ع