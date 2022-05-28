الموانئ الإيرانية تنفي اعتقال طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين الموقوفتين

وقالت المنظمة في بيان اصدرته السبت بهذا الصدد: ان ناقلتي النفط اليونانيتين موقوفتان في الوقت الحاضر لارتكابهما بعض المخالفات البحرية وان القضية هي الان قيد التحقيق وفقا للادلة والوثائق وبعد اكمال الوثائق سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة.

ونفت المنظمة اعتقال طاقم الناقلتين اليونانيتين وقالت أنّ كل أفراد طاقم الناقلتين اليونانيتين هم بأمان وبصحة جيدة، وهم على متن السفينتين ويتم التعامل معهم والحفاظ عليهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق القوانين الدولية.

واكد المنظمة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها احد الملتزمين بمعاهدة العمل البحري للعام 2006 متمسكة بتعهداتها تجاه جميع الملاحين ومن ضنهم الملاحين الذين يعدون ضيوفا عليها.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنّ العلاقات مع اليونان لا ينبغي أن تختل بسبب سوء التقدير الناتج عن ايعاز من طرف ثالث.

وأضاف خطيب زادة: لطالما كانت علاقاتنا العريقة مع اليونان وشعبها العظيم مبنية على الاحترام المتبادل، يجب ألا تختل علاقاتنا بسبب سوء التقدير، بما في ذلك القرصنة بايعاز من طرف ثالث.

ويوم الجمعة أعلن حرس الثورة احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين، "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، في مقابل ساحلي بندر لنكه وعسلوية.

ويأتي ذلك، بعد أن أوقفت اليونان في وقتٍ سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، حيث صادرت السلطات الأميركية حمولتها.

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