أمير عبداللهيان: ايران وطاجيكستان تربطهما الكثير من المشتركات لتطوير العلاقات

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران السبت مساعد وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مظفر حسين زاده على اعتاب زيارة الرئيس الطاجيكي المرتقبة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وعبر أمير عبد اللهيان خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارة رئيس طاجيكستان لطهران ، واعتبر ان هذه الزيارة مهمة جدا في تطوير العلاقات بين البلدين ، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان تحظيان بالكثير من المشتركات التاريخية والحضارية والثقافية واللغوية وان هذه الطاقات الكبيرة تمهد الطريق لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

بدوره اكد حسين زاده مساعد وزير خارجية طاجيكستان على أهمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، معلنا استعداد بلاده لمواصلة تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية وأحدث ما تم التوصل إليه من متابعة وتفاهمات خلال زيارة الرئيس الايراني لطاجيكستان العام الماضي.

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