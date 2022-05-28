الرئيس المشاط: القوات المسلحة اليمنية جاهزة لأداء واجبها إذا لم تفِ دول العدوان بالتزاماتها بالهدنة

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المشاط بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، حيث تم مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن العسكري والأمني في البلاد، إضافة إلى مسار الهدنة الحالية وتقييم مدى التزام دول العدوان بتنفيذ كافة بنودها.

وفي اللقاء أدان الرئيس المشاط ممارسات دول العدوان بإرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للهدنة وعملاً عدوانياً يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام.

وأكد ضرورة التزام دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وحث الرئيس المشاط على العناية بالجرحى وأسر الشهداء والأسرى، مؤكداً أن ذلك من الأولويات.

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