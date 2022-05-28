سفير جنوب افريقيا لدى طهران: نسعى لتطوير العلاقات التجارية مع ايران

وقال السفير الجنوب افريقي ويكا مازوي كومالو خلال لقائه السبت امين عام غرفة التجارة في محافظة فارس (جنوب ايران) علي عوض بور: نسعى لتطوير علاقاتنا التجارية مع ايران وان وجود الحظر لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

واعتبر العلاقات بين الغرف التجارية في البلدين من الاولويات الاساسية واضاف: نظرا لتوفر الظروف لتطوير التعاون فانه علينا التخطيط لتنفيذ الاهداف التي نتطلع اليها.

وقال: انه وفقا للخطط المرسومة سنستضيف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفد المرافق له قريبا في جنوب افريقيا ومن المؤكد ان هذه الزيارة تعد فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات بين الطرفين.

واوضح السفير الجنوب افريقي انه نظرا لانحسار مرض كورونا فان الاتفاقيات المبرمة بين البلدين قد دخلت المرحلة العملانية وان تبادل زيارات السياح قائم بينهما في الوقت الحاضر.

انتهى ** 2342