هنية: كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة

وقال هنية في تصريح له مساء السبت: " نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

وأوضح أن الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة “سيف القدس” وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، مضيفاً: "ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا".

واردف رئيس المكتب السياسي لحماس قائلا: "أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا الأمة والشعب والمقاومة".

وأضاف هنية قائلاً: "جاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة والـ 48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".

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