وزير الخارجية العُماني: لن نطبع مع الاحتلال الاسرائيلي

وقال البوسعيدي في تصريح لصحيفة لوفيغارو الفرنسية: أن مسقط لن تنضم إلى اتفاقيات التطبيع؛ لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير العُماني على ضرورة تحقيق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".

والإمارات والبحرين، هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، منتصف سبتمبر 2020، برعاية أمريكية.

وفي سياق آخر حول الملف النووي الإيراني، لم يؤكد البوسعيدي وجود مفاوضات سرية بين سلطنة عُمان والإيرانيين والأمريكيين، لكنه اكد أن التوصل إلى اتفاق جديد يصب في مصلحة الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية تعيد تنظيم موقفها وصفوفها في الشرق الأوسط، لكنها لن تنسحب منه".

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