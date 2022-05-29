الشيخ عكرمة صبري يدعو للنفير لحماية الأقصى

وشدد الشيخ صبري على ضرورة أن يجتهد كل فلسطيني للوصول إلى الأقصى بكل السبل، قائلًا :" لا بد من الحشد والنفير للتصدي لاقتحامات المستوطنين المستمرة وبكثافة".



وأوضح أن المستوطنين لا يجرؤون على اقتحام المسجد الأقصى دون حراسة مشددة.



وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وحاصرت عشرات المرابطين داخل المصلى القبلي.



وتصدى المرابطون لقوات الاحتلال بإطلاق المفرقعات النارية وإلقاء الحجارة، كما رددوا التكبيرات وطرقوا على الأبواب.



ونصبت قوات الاحتلال حواجز للتضييق على وصول المصلين الى المسجد الأقصى، كما منعت شبانًا من أم الفحم بالداخل المحتل من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وأمنت قوات الاحتلال اقتحام عدة مجموعات ضمت عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وسط انتشار أمني مكثف.



ودعت القوى والوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، للنفير العام، وتصعيد المواجهة على نقاط التماس، ردًا على "مسيرة الأعلام" المقررة في القدس عصر اليوم.



وطالبت الفلسطينيين بتفعيل الإرباك على الطرق الالتفافية والحواجز؛ نصرة للقدس، ورفع العلم الفلسطيني في كافة الفعاليات والمسيرات الشعبية.



من جهته، دعا الحراك الشبابي في فلسطين، الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1984، للصلاة في المسجد الأقصى، والرباط فيه، تصديًا لمحاولات المستوطنين تنظيم "مسيرة أعلام".



وأكد الحراك في دعوته على ضرورة إشعال جذوة المواجهات وإرباك الاحتلال، لإفشال مخططاته في فرض سيادته على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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