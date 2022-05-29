٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٣:٠٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84771049
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الصحة الإيرانية: وفاة شخصین اثنين بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: وفاة شخصین اثنين بفيروس كورونا

طهران/29 ايار/مايو/ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة شخصین اثنين بفيروس کورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن  تسجيل175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و562 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 46 الف و136 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 522 ألفا و 649 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 829 ألفا و601 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و502و 743 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 854 ألفا و993 جرعة.

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