عمدة شيراز يرحب باتفاقية التوأمة مع جوهانسبرغ

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مدينة شيراز اليوم الاحد بين عمدة المدينة " سید احسان اصنافي" وسفير جنوب افريقيا لدى ايران "فیکا مازوي کومالو".

ولفت اصنافي الى المعالم الاثرية والطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مدينة شيراز العريقة؛ مبينا ان حضارة شيراز التاريخية تمتد لاكثر من 7 الاف عام كما انها تتميز باحتضانها كوكبة من اكثر الشعراء والادباء شهرة على صعيد العالم.

واضاف، انه هذه المقومات فضلا عن معالم شيراز الطبيعية بفصولها الاربعة، تتيح فرصا مناسبة للتعاون السياحي واستقطاب الاستثمارات من انحاء العالم.

ولفت هذا المسؤول بمحافظة فارس خلال اللقاء مع السفير الجنوب افريقي، الى توفر مجالات تعاون ذات اهتمام مشترك بين مديتي شيراز وجوهانسبرغ، بما في ذلك النقل داخل المدن والطريق السككي وادارة النفايات البدلية وتدوريها، وتقنية المدينة الذكية.

وتابع اصنافي، ان مدينة جوهانسبرغ بلغت مرحلة النمو السكاني وشيراز ايضا سجلت خلال السنوات الـ 10 الاخيرة زيادة سكانية بواقع 50 في المائة؛ وبما يستدعي تبادل الخبرات بين الجانبين لاحتواء ومعالجة هذه الظاهرة.

كما اشار الى مونديال قطر 2022، وقرب المسافة بين الدولة المستضيفة مع مدن ايران الجنوبية بما فيها مدينة شيراز؛ مرحبا بمشجعي المونديال الذين يرغبون في استكمال رحلتهم السياحية مرورا بشيراز والاستمتاع بمعالمها الجميلة.

في الختام، وجه عمدة شيراز دعوة الى كل من وزير الخارجية ورئيس وزراء جنوب افريقيا، لو قرّرا زيارة الجمهورية الاسلامية ان يمرو بمدينة شيراز ايضا.

في المقابل، اعرب سفير جنوب افريقيا عن تقديره لمحاور التعاون التي حددها عمدة شيراز؛ داعيا لنقل خبرات المدينة الايرانية في مجال احتواء النفايات البلدية، الى مدينة جوهانسبرغ.

وحول اقتراحه توقيع اتفاقية التوامة بين الجانبين، لفت "كومالو" بان جوهانسبرغ التي تمر في مرحلة النمو والازدهار حاليا، لديها موارد طبيعية مميزة للتعاون مع شيراز وتكميل بعضهما الاخر.

يذكر ان سفير جنوب افريقيا اجرى في وقت سابق من اليوم ايضا، مباحثات مع محافظ فارس وايضا رئيس غرفة التجارة لدى هذه المحافظة الجنوبية.

انتهى ** ح ع