مستوطنون يرفعون علم الكيان في باحات الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين

وبحسب ما افاد به موقع "الجزيرة نت" الاخباري، فقد أخلت قوات الاحتلال منطقة "باب العامود" واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

في المقابل، دعت هيئات فلسطينية المقدسيين للاحتشاد والمرابطة في باب العامود والبلدة القديمة لمواجهة المسيرة.

ورفع مستوطنون أعلام الكيان الصهيومي داخل المسجد الأقصى ومحيطه، وأدوا رقصات علنية في باحاته من دون أي تدخل لشرطة الاحتلال التي اقتحمت فجر اليوم باحات الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، كما أغلقت المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وحاصرت المصلين داخله.

وفي السياق، أفادت مصادر بدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسيطينية أن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على المصلين بالقرب من باب الحديد.

كما سمحت شرطة الاحتلال لعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بعد أن منعته عدة أسابيع.

الى ذلك وردا على هذه الاستفزازات الممنهجة من جانب الكيان الصهيوني، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي "محمد الهندي" : إن مسار سيف القدس أصبح من ثوابت هذا الصراع حتى نطردهم من القدس وكل فلسطين وكل المنطقة.

وأضاف الهندي : شعبنا واحد وموحد على المقاومة والساحات مترابطة ولا يمكن الاستفراد باي ساحة أو عزلها، ومعركة السيادة على القدس مستمرة وطويلة وتأخذ أشكال مختلفة، ومعادلة سيف القدس لا يمكن إلغاؤها.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة في قطاع غزة وكتائب الضفة يدها على الزناد وتقيم الموقف؛ بحسب ما ورد في موقع "فلسطين اليوم" الالكتروني.

انتهى ** ح ع

