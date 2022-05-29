امير عبداللهيان : تنفيذ ممر الخليج الفارسي- البحر الاسود مصدر لتطورات إيجابية

وفي لقائه اليوم الاحد بطهران الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود "لاسار كومان سكو"، هنأ امير عبداللهيان لمناسبة الذكرى الثلاثين لتاسيس هذه المنظمة؛ لافتا الى وجود فرص كثيرة للتعاون بينها والجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما نوه وزير الخارجية الى امكانيات ايران الواسعة في مجالي الترانزيت والطاقة.

واشار وزير الخارجية الى المؤتمر الدولي بعنوان "ايران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود.. افاق التعاون"، الذي سيقام في طهران؛ منوها بانه يشكل فرصة مواتية لتحديد مجالات التعاون المتبادل بين الجانبين.

ولفت الى حسم وثيقة التعاون حول ممر الخليج الفارسي –البحر الاسود؛ مؤكدا على استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع هذه المنظمة.

وعلى صعيد اخر، تطرق امير عبداللهيان الى تطورات اوكرانيا؛ مجددا التاكيد على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وجهودها الهادفة لوقف الحرب في هذا البلد.

الى ذلك اعتبر الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية من اكثر "شركاء الحوار" نشاطا بالنسبة لهذه المنظمة؛ متطلعا الى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء مؤتمر "ايران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود" الذي سيبدا اعماله يوم غد بطهران.

وقدم "كومان سكو" خلال اللقاء مع "امير عبداللهيان" اليوم، تقريرا حول نشاطات المنظمة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة؛ وتداعيات حرب اوكرانيا في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

