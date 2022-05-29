مساعد رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الوزراء العراقي 

وافاد مراسل "ارنا" في بغداد نقلا عن مكتب رئاسة الوزراء العراقية، ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء حول تعاون البلدين لمواجهة التحديات البيئية وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول التي تعاني من اثارها".

الى ذلك، اشار "الكاظمي" الى العلاقات التاريخية بين "البلدين الجارين العراق وايران" والرغبة الثنائية في الارتقاء بمستوى هذه الاواصر.

في المقابل، نوه "سلاجقة" بإرادة الجمهورية الاسلامية لحل القضايا البيئية العالقة مع العراق.

واشار مساعد رئيس الجمهورية خلال اللقاء مع الكاظمي اليوم، الى ضرورة حل مشكلة الجفاف ومكافحة العواصف الترابية، باعتبار ذلك مطلبا مشتركا لدى جميع الدول الاقلميية وبما يقتضي ان تتظافر الجهود فيما بينها وصولا الى حلول ناجعة لهذه التحديات.

انتهى ** ح ع