امين عام التعاون الاقتصادي للبحر الاسود يلتقي مساعد الخارجية الايرانية

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى "كومان سكو" الذي يزور طهران حاليا، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

ياتي ذلك عشية المؤتمر الدولي "ايران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود .. افاق التعاون"، الذي سينعقد باستضافة العاصمة الايرانية.

والى جانب الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود، سيحضر اعمال هذا المؤتمر الدولي، سفراء الدول الاعضاء وممثل الامم المتحدة في طهران، والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)؛ مضافا الى ممثلين عن القطاع الخاص في ايران ودول منطقة البحر الاسود وعدد من كبار المسؤولين والخبراء لدى الوزارات المحلية.

انتهى ** ح ع

