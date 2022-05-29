٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84771374
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امين عام التعاون الاقتصادي للبحر الاسود يلتقي مساعد الخارجية الايرانية

امين عام التعاون الاقتصادي للبحر الاسود يلتقي مساعد الخارجية الايرانية

طهران / 29 ايار / مايو / ارنا – اجرى الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود "لاسار كومان سكو" اليوم الاحد، مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في مجالات التجارة والنقل والترانزيت.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى "كومان سكو" الذي يزور طهران حاليا، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

ياتي ذلك عشية المؤتمر الدولي "ايران ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود .. افاق التعاون"، الذي سينعقد باستضافة العاصمة الايرانية.

والى جانب الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الاسود، سيحضر اعمال هذا المؤتمر الدولي، سفراء الدول الاعضاء وممثل الامم المتحدة في طهران، والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)؛ مضافا الى ممثلين عن القطاع الخاص في ايران ودول منطقة البحر الاسود وعدد من كبار المسؤولين والخبراء لدى الوزارات المحلية.

انتهى ** ح ع 
 

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