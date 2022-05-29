محافظ خوزستان: ازالة الانقاض في "متروبل" ستستمر حتى العثور على آخر شخص مفقود

واكد خلیلیان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاحد بان عمليات ازالة الانقاض مستمرة بقوة اكبر مقارنة مع الايام الماضية وقال: وفقا للتقييمات الاولية فقد تم الاعلان عن 38 مفقودا، تم لغاية الان انتشال 29 جثة منهم.

واشار الى تحديد هوية 26 من الضحايا حيث تم تسليمهم الى اسرهم واضاف: ان هوية 3 من الضحايا لم يتم تحديدها لغاية الان.

واوضح محافظ خوزستان بان الحادث ادى الى اصابة 37 شخصا وقال: ان 35 من جرحى الحادث قد غادروا المستشفى ومازال هنالك 2 منهم فقط راقدين في المستشفى وان صحتهما العامة آيلة الى التحسن.

وصرح بان عمليات ازالة الانقاض للمرحلة الاولى للاغاثة والانقاذ ستنتهي غدا على الارجح وقال: ان المراحل التالية ستنجز وفقا لقرار لجنة الازمة.

وحول احتمال انهيار الاجزاء الاخرى من المبنى قال: لو قسمنا المبنى الى 5 اقسام فقد انهار قسمان منها وهنالك احتمال بانهيار الاجزاء الثلاثة المتبقية الا انه تمت تقويتها لمنع انهيارها وان العمليات جارية بحساسية.

يذكر ان جزءا من مبنى "متروبل" في مدينة آبادان انهار يوم الاثنين الماضي حيث تم لغاية الان انتشال 29 جثة من تحت الانقاض.

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