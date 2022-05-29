ايران تدين بشدة انتهاك الصهاينة حرمة المسجد الأقصى

وادان الناطق باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده مساء الأحد بشدة انتهاك الصهاينة العنصريين حرمة المسجد الأقصى، واعتداء الغاصبين للقدس على الاهالي والمدافعين عن قبلة المسلمين الاولى.

واشاد خطيب زاده ، بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والمدافعين عن القدس ، محذرا من مغامرات الصهاينة الجديدة وممارساتهم الاستفزازية ، ونوه الى مبادئ القدس باعتبارها الأولوية الأولى للعالم الإسلامي وقال ان واجب جميع الأحرار بالعالم وخاصة الشعوب والدول الإسلامية العمل موحداً في الدفاع الشامل عن القدس ومواجهة كيان الفصل العنصري الصهيوني.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن ثقته بأن محور القدس والمقاومة الفلسطينية لن يتوانى في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني اللقيط ، داعيا الاوساط والمنظمات الدولية إلى القيام بواجبها القانوني ومنع انتهاكات واعتداءات الصهاينة الغاصبين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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