عدد ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان ارتفع الى 31 شخصا

وافاد تقرير لمراسل وكالة "ارنا" من موقع الحدث ان فرق الاغاثة والانقاذ انتشلت فجر اليوم الاثنين جثتين اخريين ليرتفع عدد ضحايا حادث انهيار المبنى الى 31 شخصا.

وكان محافظ خوزستان قد اعلن في وقت سابق بان عدد الذين فقدوا في حادث انهيار المبنى يبلغ 38 شخصا.

وكانت اجزاء من مبنى "متروبل" في مدينة آبادان قد انهارت ظهر الاثنين الماضي وقد تم انتشال 31 جثة من تحت الانقاض لغاية الان فيما اصيب 37 شخصا اخر غادر 35 منهم المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم فيما بقي الاخران لمتابعة العلاج.

وتعكف فرق الاغاثة والانقاذ ليل نهار على البحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الانقاض.

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