إصابة 79 فلسطينيا باعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين بالقدس

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الهلال الأحمر الفلسطيني اكد أن طواقمه تعاملت مع 62 إصابة في في البلدة القديمة ومحيطها في القدس.



وذكر أنه "نقل 28 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، وباقي الإصابات عولجت ميدانيا"، مبينًا أن هذه الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب، وغاز الفلفل.



وأعلن الهلال الأحمر فتح المستشفى الميداني في مركز الإسعاف بحي الصوانة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، ستة شبان مقدسيين خلال وجودهم في شارع الرشيد بالقدس المحتلة، دون التمكن من معرفة هوياتهم، ما يرفع عدد المعتقلين خلال الساعات الأخيرة إلى أكثر من 30 معتقلاً.



ومساء الأحد، اقتحمت "مسيرة الأعلام" التهويدية الاستفزازية، البلدة القديمة بالقدس المحتلة من باب العامود، بمشاركة آلاف المستوطنين الذين دنسوا المكان.



وشتم المستوطنون، خلال المسيرة، الرسول الكريم محمد (ص) ورددوا الهتافات العنصرية وأخرى تنادي بالموت للعرب.



كما اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير منطقة باب العامود.



واعتدت شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الهلال الأحمر في محيط باب العامود، خلال محاولتهم الوصول لإحدى الإصابات.



وأشارت جمعية الهلال إلى أنها فتحت مستشفى ميدانيا في مركز الإسعاف بحي الصوانة للتعامل مع الإصابات.



وفي سياق متصل، خرجت مسيرة للأعلام الفلسطينية في القدس المحتلة، ردا على "مسيرة الأعلام" التهويدية التي ينظمها المستوطنون.



وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الفلسطينيين خرجوا بمسيرة للأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.



ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في منطقة باب العامود، بعد ظهر الأحد، وانتشرت قواتها في أحياء مدينة القدس المحتلة بشكل مكثّف، وأفرغت محيط منطقة باب العامود من وجود الفلسطينيين لتأمين "مسيرة الأعلام" التهويدية الاستفزازية.



كما أغلقت قوات الاحتلال محيط باب الساهرة وحي المصرارة في شارع صلاح الدين، واعتدت على من مجموعة من الفلسطينيين رفعوا علم فلسطين بينهم مسن.



واعتدى مستوطنون، على سيدة مقدسية برش "غاز الفلفل" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا من محيط باب الساهرة، وحاول مستوطنون اقتحام المحال التجارية في البلدة القديمة.



وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين اعتدوا على سيدة مقدسية برش "غاز الفلفل" في شارع الواد بالبلدة القديمة، مشيرةً إلى أن المواطنين تصدوا لهم.



كما رفع الشبان الفلسطينيون علم فلسطين تزامنا مع "رقصات" المستوطنين في باب العامود.



واعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيا على الأقل خلال وجودهم في محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.



وفي تطور لاحق، نفذ المستوطنون اعتداءات وهاجموا منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وأقدمت قوات الاحتلال على تفريق الفلسطينيين المحتجين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة باستخدام المياه العادمة.



وفي وقت متأخر من ساعات المساء، جدد مستوطنون اعتداءاتهم على بيوت أهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة، بينما اندلعت مواجهات في بلدة الطور.



وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا القسم الغربي من حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص "المطاطي" واعتدت على الأهالي بالهراوات.



وفي السياق ذاته، اعتدى عدد من المستوطنين على منازل المواطنين في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحاول أحدهم دعس شاب بالمكان.



وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

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