مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز "دوتان" بجنين بالرصاص والعبوات المتفجرة

وأفاد موقع "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية: بأنه قام مقاومون باستهداف حاجز دوتان جنوب غرب جنين بالرصاص الحي وعبوات محلية الصنع.

وفي وقت سابق أطلق مقاومون من سرايا القدس- كتيبة نابلس، مساء الاحد، النار تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز "حوارة" في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة نابلس: "بفضل الله تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز حوارة في نابلس بوابل كثيف من الرصاص ردا على مسيرة الاعلام، وانسحابهم بسلام".

وكانت اندلعت مواجهات، مساء الأحد، قرب حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية: باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

جدير ذكره أنه يُعد هذا الاستهداف هو الثالث لقوات الاحتلال خلال أقل من ساعتين، حيث سبق ذلك استهداف حاجزي "حوارة" في نابلس و"الجلمة" في جنين برصاص مقاومين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الاحتلال.

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