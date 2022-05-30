استشهاد واصابة 6 يمنيين بمخلفات قوى العدوان في الحديدة

وأكد مصدر امني يمني استشهاد مواطنين أثنين نتيجة إنفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي في قرية شجن الجحبا عزلة الجحبا العليا بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.. لافتا الى وقوع اربعة ضحايا بانفجار اخر في كيلو 16 بالحديدة.

وأشار المصدر الى ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ إجمالي الضحايا حوالي 310 مابين شهيد وجريح خلال 2022.

وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اعلن السبت، عن استشهاد مواطنين أثنين وإصابة طفل نتيجة إنفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية الحشاش مديرية حيس.

الى ذلك ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها أكثر من 44 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، مشيرا الى تسجيل 4 هجمات لطيران تجسسي على حيس و24 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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