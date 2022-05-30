البخیتي: علینا تفعیل سلاح المقاطعة ضد منتجات الدول التي تدعم الاحتلال

واضاف: الکیان الإسرائیلي لم یکن یتوقع رد الفعل الفلسطیني ومشاهد الصمود لها أثر کبیر في مشاعر العرب والمسلمین. لدی الولایات المتحدة وبریطانیا والدول الداعمة لتل ابيب ما تخسره من مقاطعتنا لها.

واعتبر: "المحللون الإسرائیلیون یبدون تخوفاً من أن عمر کیانهم لن یتجاوز الـ 80 عاماً. والخطابات الحماسیة من قبل المسؤولین الإسرائیلیین هي لتغطیة العجز الذي بات ینتابهم. حسابات الإسرائیلیین کانت خاطئة لأنها بنیت علی تقییم الخونة".

واکد: "نحیي صمود أبناء الشعب الفلسطیني وتصدیهم البطولي لقطعان المستوطنین وقوات الاحتلال".

وفي وقت سابق، قال رئیس حکومة الانقاذ الوطني في صنعاء، عبد العزیز بن حبتور ، إن الحکومة اتخذت قراراً بإعداد مشروع قانون لتجریم التطبیع مع الاحتلال الإسرائیلي، مشیراً إلی أن "قانون تجریم التطبیع هو تأطیر دستوري لرغبة الشعب الیمني، وانسجاماً مع مواقف الیمن تجاه القضیة المرکزیة".

واقتحم الف و 44 مستوطناً باحات المسجد الأقصی في مدینة القدس المحتلة، أمس الأحد، ورفعوا الأعلام الإسرائیلیة وأدوا صلوات تلمودیة.

وأکدت فصائل وقیادات فلسطینیة أن الشعب الفلسطیني سیستمر في الدفاع عن المسجد الأقصی، وحذرت الاحتلال الإسرائیلي من ارتکاب أی حماقة عبر السماح باقتحام المسجد الأقصی من خلال تنظیم مسیرة الأعلام الإرهابیة، مؤکدةً أن "هذا المخطط سیکون بمنزلة برمیل بارود سینفجر ویشعل المنطقة بأکملها".

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