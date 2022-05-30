تزامناً مع مسيرة القدس... مسيرات تجوب المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان

وأقيمت منذ ساعات الفجر الصلوات داخل المخيمات، فضلاً عن مسيرات جابت الشوارع بعد صلاة الظهر.

من جهته، نظّم الحزب "الديمقراطي الشعبي" مسيرة أعلام فلسطينية انطلقت من ساحة الشهداء إلى ساحة النجمة، شارك فيها أعضاء الحزب وعقيلة النائب أسامة سعد، وألقى خلالها مسؤول الحزب في لبنان محمد حشيشو كلمة عبّر فيها عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في الداخل وصموده في مواجهة كل اشكال الاعتداءات الاسرائيلية.

وجرى حرق العلمين الإسرائيلي والأميركي وسط ساحة النجمة.

كذلك الأمر، نظّمت الفصائل والقوى الفلسطينية في مخيم الجليل في بعلبك مسيرة تضامنية مع قضية القدس بعد صلاة الظهر، انطلقت من أمام مسجد بلال بن رباح تقدمها مسؤولو الفصائل وأئمة المساجد، وجابت شوارع المخيم رافعين الأعلام الفلسطينية وتم ترديد شعارات مندّدة بـ"العدوان الإسرائيلي الصهيوني"، ومؤكّدين عن وحدة فلسطين.

وانتهت المسيرة أمام مكتب "الأونروا"، والقيت كلمات باسم الفصائل وحركة "حماس"، أكدت على الوحدة الفلسطينية أمام هذه التحديات.

انتهى** 1453