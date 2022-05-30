242 إصابة بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

وأشارت الجمعية في تصريح لها مساء أمس الأحد، أن الاصابات توزعت في مناطق بيت ايل والخليل ونابلس وأريحا وطولكرم، وعزون.

وفي السياق، أوضحت أن من بين الاصابات هناك 20 حالة بالرصاص الحي، من بينهم 14 اصابة بمحافظة نابلس، وباقي الإصابات بالغاز والرصاص المطاطي.

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، أن عدد الاصابات التي تعاملت معها طواقمها في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس، وصل الى 79 إصابة، لافتة إلى أنه تم نقل 28 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانياً، الإصابات بالمطاط والضرب وغاز الفلفل، وسقوط أحد الإصابات بالرصاص الحي.

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