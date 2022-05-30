اية الله رئيسي يستقبل نظيره الطاجيكي في طهران

و التقی "آية الله ابراهيم رئيسي" ،صباح اليوم الاثنين نظيره الطاجيكي "امامعلي رحمانوف" في قصر سعد اباد بالعاصمة طهران وتم في مراسم الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني للبلدين.

ووصل رئيس جمهورية طاجيكستان "امامعلي رحمانوف" على راس وفد رفيع المستوى الى العاصمة طهران، امس الاحد، حيث كان في استقباله بمطار مهراباد الدولي وزير الطاقة الايراني "علي اكبر محرابيان".

ويزور الرئيس الطاجيكي الجمهورية الاسلامية تلبية لدعوة من نظيره الايراني "سيد ابراهيم رئيسي".

وكان "رئيسي" قد زار طاجيكستان العام الماضي بدعوة من "رحمانوف" لحضور اعمال قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي؛ حيث تم ابرام 8 وثائق للتعاون بين طهران ودوشنبه.

ومن اهم المحاور المطروحة على جدول زيارة الوفد الطاجيكي برئاسة امام علي رحماوف الحالية لطهران، هي توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والثقافية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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