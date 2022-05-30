منظمات ودول عربية واسلامية يرفضون اقتحام "الأقصى" ومطالب بتحرك دولي

ونظم عشرات آلاف المستوطنين مساء أمس الأحد، ما عرف بمسيرة "الأعلام"، بالقدس احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري، قبل أن تندلع مواجهات أسفرت عن إصابة 79 فلسطينيا واعتقال 50 آخرين.

وسبق المسيرة، اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، وتأدية صلوات دينية، مقابل تحذير من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان، من "التبعات الخطيرة" والمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات للأماكن المقدسة.

وأدانت الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، بشدة انتهاك الصهاينة العنصريين حرمة المسجد الأقصى، واعتداء الغاصبين للقدس على الاهالي والمدافعين عن قبلة المسلمين الاولى، مؤكدا ان القدس الموحدة هي العاصمة الابدية لفلسطين من البحر الى النهر.

وبدوره قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما جرى في مدينة القدس والمسجد الأقصى "لن يغتفر".

وأدانت الخارجية القطرية، الاقتحام، محذرة من "رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية"، ومطالبة بتحرك دولي عاجل لردع إسرائيل.

وأكدت خارجية الكويت، أن ما حدث بحق الأقصى "يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ويزيد من فرص المواجهات الدينية"، داعية لتحرك المجتمع الدولي.

من جانبها، أدانت الخارجية المصرية، ما حدث في الأقصى، محذرة من مغبة هذه التطورات والممارسات الاستفزازية على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجددت الخارجية التركية، مطالبتها إسرائيل باتخاذ تدابير تحافظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس وعدم السماح لأي أعمال الاستفزازية، معتبرة ما حدث انتهاكا صارخا للوضع القائم بالمسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، دعت الجامعة العربية، إلى تحرك دولي لوقف إسرائيل عن تلك "الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية.

كما حذر مجلس التعاون الخليجي، من "تفاقم الأوضاع بالقدس"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التصعيد الخطير بحق الأقصى الذي يشكل تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية، داعية المجتمع الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة.

فيما أدانت جماعة الإخوان، "الممارسات القمعية" بحق المسجد الأقصى، موضحةً أن القدس مدينتنا والأقصى قبلتنا لن نتخلى عنها ولن نفرط فيها وعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى الكف عن ازدواجية المعايير.

وتسببت المسيرة باندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.

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