الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم

وأفادت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 240 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و231 الفا و802 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 47 الف و817 شخص لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 533 ألفا و 76 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 843 ألفا و 962 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و526 و 458 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 149 مليونا و 903 ألفا و496 جرعة.

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