المؤتمر الدولي لحوار الحضارات يعقد في مشهد

وقال الامين التنفيذي للمؤتمر اليوم الاثنين لمراسل ارنا: بعد اجتياز وباء كورونا وتماشيا مع الدبلوماسية العلمية تم عقد مؤتمرات وجها لوجه بمشاركة أساتذة من جامعات مختلفة حول العالم حسب البرنامج الشامل لجامعة الفردوسي في مدينة مشهد المقدسة.

وأضاف إحسان قبول: "بناء على ذلك و تلبية على دعوة من جامعة فردوسي في مشهد قرر أن تعقد جامعة البصرة مؤتمرها الذي يُعقد سنويًا في دول أخرى هذا العام في مشهد ويعتمد اساتذة جامعة فردوسي على محاور هذا المؤتمر في مجالات تخصصية وتتولى إدارة الاجتماعات.

وتابع ان المركز الفارسي لجامعة البصرة اعتبر موضوع هذا المؤتمر حوار الحضارات عاملا في تطوير الشعوب الإسلامية ومحور هذا المؤتمر هو إلقاء نظرة على تاريخ الحضارة الايرانية و العراقية وفي الخطوة التالية يتم أيضا فحص الفرص والتحديات بين الشعوب لتحقيق أقصى الاستفادة من الفرص الحالية بحيث تتحول التحديات والتهديدات الى فرص جديدة.

انتهى** 1453