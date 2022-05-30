٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٥:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84772410
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امام علي رحمان : لتعزيز الاتصال بين قطاعي الخاص الايراني والطاجيكي

امام علي رحمان : لتعزيز الاتصال بين قطاعي الخاص الايراني والطاجيكي

طهران / 30 ايار /مايو /ارنا – دعا رئيس جمهورية طاجيكستان "امام علي رحمان" الى تعزيز التعامل بين اصحاب القطاع الخاص في ايران وطاجيكستان بهدف توسيع العلاقات التجارية والتعاون الاستثماري.

وفي تصريحه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين بطهران مع رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، لفت "رحمان" الى ان "بناء تعاون واسع النطاق عبر تفعيل دور المناطق الحرة والمجمعات الصناعية يصب في مصلحة الجانبين".

كما نوه بزيارته الحالية والوفد المرافق رفيع المستوى الى ايران، التي تزامنت مع ذكرى مرور 30 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين طهران ودوشنبة؛ مؤكدا بان جمهورية طاجيكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية عازمتان على الارتقاء بمستوى التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وان هناك خططا عملانية مشتركة لتحقيق هذه الاهداف.

وتطرق الرئيس الطاجيكي في تصريحاته الصحفية من طهران اليوم، الى توقيع مذكرات تفاهم مع ايران في المجالات الاقتصادية والتجارية والمواصلات والطاقة وغيرها، كما اشار الى ابرام وثائق حول تشكيل لجنة استثمارية مشتركة مع الجانب الايراني؛ وذلك في ضوء الاتفاقات الموقعة سابقا وبرامج التعاون الاقتصادي والتجاري لغاية العام 2030 م بين البلدين.

انتهى ** ح ع 
 

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