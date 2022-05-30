مسؤول : تنظيم اجتماعي اللجنة الاقتصادية المشتركة مع قطر ونيجيريا قريبا

وفي تصريح له اليوم، اوضح صفري ان الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر سيناقش التعاون الثنائي في مجالات مختلفة ومنها التجارة والاستثمار والترانزيت والنقل والكهرباء والطاقة والنفط والغاز والجمارك والبنوك والمعايير القياسية والصحة.

واضاف، ان وزارة الطاقة الايرانية سترعى هذا الاجتماع نيابة عن طهران، و بحضور وزارة التجارة القطرية التي تمثل الدوحة فيه.

وحول الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران ونيجيريا، لفت صفري الى ان وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية ستشرف على الاجتماع الذي سيلتئم في طهران، ويشارك فيه وفد نيجيري برئاسة وزير خارجية هذا البلد.

واضاف مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، ان هذا الاجتماع سيبحث في سبل تعزيز التعاون الايراني النيجيري في المجالات التجارية والاستثمارية والتعليم والنقل واصناعة والتعدين والطاقة والقضاء والثقافة والسياحة والبيئة والتقنية؛ مضافا الى التاكيد على مواصلة التعاون والتعاضد لدى منظات التعاون الاسلامي واوبك والدول الموردة للغاز وحركة عدم الانحياز والامم المتحدة.

انتهى ** ح ع

