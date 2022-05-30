سفير جنوب افريقيا لدى طهران يؤكد توفر طاقات مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي مع ايران

وقال كومالو في تصريح له مساء الاثنين خلال اجتماع عقد لدراسة تطوير التعاون بين محافظة بوشهر جنوب ايران وجنوب افريقيا: هنالك لجنة مشتركة للتعاون بين ايران وجنوب افريقيا تقوم بدراسة جميع الثغرات الموجودة لملئها من اجل تطوير العلاقات التجارية في اطار 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

واضاف: ان 18 من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هذه لم يتم تنفيذها بصورة جيدة حيث ينبغي دراسة الامر من اجل احيائها وتحديد الشركات التي يمكنها القيام بذلك.

وقال كومالو، ان الرئيس الايراني سيقوم بزيارة الى جنوب افريقيا في القريب العاجل في سياق اهداف اللجنة المشتركة، هذه الزيارة توفر امكانية ممتازة لتطوير التبادل التجاري.

ولدى تفقده اليوم الاثنين شركة دشتستان للصناعات الأسمنتية قال السفير الجنوب افريقي انه على الرغم من أن إيران تواجه تحديات وقيودًا ، إلا أننا نأمل في خلق الفرص اللازمة لرجال الأعمال في كلا البلدين لتوفير العلاقات التجارية .

وقال: التقينا اليوم مع المسؤولين في محافظة بوشهر بهدف الوقوف على قدرات المحافظة بوشهر والطاقات اللازمة للتعاون في مجال التجارة وتبادل المعرفة الفنية الهندسية والخبراء.

واعتبر جنوب إفريقيا بانها الدولة الأكثر صناعية في إفريقيا ، مضيفًا أن 15 شركة أسمنت في جنوب إفريقيا تنتج 10 ملايين طن سنويًا ، معظمها بالشراكة مع الصين وفرنسا ، بينما يبلغ استهلاكنا السنوي 30 مليون طن.

وأضاف كومالو: نحن نعمل مع دول أخرى في مجال التنمية ، لكن التعاون مع إيران مهم بالنسبة لنا.

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