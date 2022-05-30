هجوم صاروخي يستهدف القوات الاميركية في قاعدة عين الأسد غرب العراق

وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات سمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.

وذكرت المعلومات أن الهجوم يأتي بعد يوم من إمداد القاعدة الأمريكية في عين الأسد بمواد دعم لوجيستية.

وافاد مراسل الميادين: عن سقوط صاروخين قرب المدخل الجنوبي لقاعدة عين الأسد و3 صواريخ في محيطها.

واضاف: ان طائرات مسيرة ومروحية حلقت فوق ناحية البغدادي بعد سقوط صواريخ في محيط قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.

وقال: ان 6 صواريخ غراد أطلقت من ناحية البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد.

ولفت الى ان فصيل المقاومة الدولية تبنى للمرة الأولى الهجوم الصاروخي على القاعدة.

انتهى ** 2342